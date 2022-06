Alondra Flores Soto

Domingo 19 de junio de 2022

Los secretos de la carpintería que hipnotiza al lector son revelados en la exposición Gabriel García Márquez: la creación de un escritor global, que se inauguró ayer en el Museo de Arte de Moderno (MAM). A través de objetos personales del Premio Nobel de Literatura es posible conocer el proceso vital que lo convirtió en uno de los personajes más admirados en el mundo, artífice del realismo mágico y del boom latinoamericano.

Yo nunca me despido porque el que se despide no vuelve , se cita a Gabo. Su retrato rodeado por mariposas, espera sentado, con la vista puesta en aquellos que entran al salón circular del museo sobre Paseo de la Reforma para sumergirse en su vida y el quehacer de escritor, periodista, cineasta y publicista. No queda excluida la mirada a la intimidad, gracias al archivo que actualmente resguarda el Centro Harry Ransom, en Texas.

Aquí realmente hemos tratado de reconstruir la carpintería de Gabo, en el entendido de que la escritura es un acto hipnótico , describió el curador Álvaro Santana. La idea proviene de una entrevista, en la que el escritor colombiano afirmó: Al final, la literatura no es más que carpintería . Los clavos, tornillos y tablas de obras como El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca o Crónica de una muerte anunciada se componen de los tachones y rayones en los manuscritos, los cuales muestran el proceso obsesivo de edición de su propia escritura, característica casi desconocida , apuntó Santana. Podemos ver que era un artesano de la palabra, estaba obsesionado con esa prosa pulcra, perfecta, que pudiera realmente hipnotizar a los lectores , por ejemplo, la existencia de 18 versiones de Memoria de mis putas tristes.

Su máquina de escribir, su primera computadora (una Macintosh), el telegrama que envió la Academia Sueca para informarle de que había sido ganador del Nobel de Literatura en 1982 son algunos de estos objetos que se muestran por primera vez en México.

Divididos en seis módulos temáticos, se han colocado fotografías, cartas, libros, periódicos, revistas, videos y objetos reveladores de la vida que inició en 1927 en Aracataca, Colombia, y que culminó en la Ciudad de México, en 2014.

Cien años de soledad fue un libro que cortó la vida de García Márquez en dos mitades, señaló Santana, curador de la muestra en Estados Unidos, que ahora llega al MAM, después de dos años de retraso debido a la pandemia.