Me voy con la tranquilidad del deber cumplido, porque todo el tra-bajo se hizo con total integridad y pasión, estuve 24 horas por siete días dedicado a los árbitros, incluso en la pandemia tuvimos un contacto más estrecho con ellos, me voy con la frente en alto , comentó.

Asimismo, detalló que su salida se debe a razones estrictamente personales y no por motivos de salud o por las constantes críticas que recibió de los medios y la afición.

Estoy convencido de que el papel de la prensa es investigar, opinar, criticar, y contra eso no tengo ningún tema, no me estoy yendo por eso. El asunto de la crítica, al final, lo tendrá que analizar quien la ejerció de manera inapropiada, no guardo agravios para na-die , aseveró.

De Luisa agradeció la labor de Brizio Carter y destacó las mejoras que hubo durante su gestión, como la implementación del VAR y el incremento de la infraestructura y la tecnología utilizadas en pro del trabajo arbitral. En los próximos días, dijo, se dará a conocer al nuevo titular de la Comisión de Arbitraje.