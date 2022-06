Dos ex dirigentes nacionales consultados –que prefirieron que se omitieran sus nombres– explicaron el proceso que vive su partido. Recordaron que tras las elecciones de 2021 se había acumulado mucho malestar con la dirigencia nacional, por la cerrazón con la que se habían tomado decisiones, por un estilo personal que aísla y que no suma; recordemos que la principal bandera de Alito fue que el sí conocía al PRI, que con él no habría más derrotas electorales: de 2019 a 2022 perdió todas elecciones para gobernador a excepción de Durango.

Del presidente priísta se cree todo entre quienes lo conocen. Sostienen como auténticas las grabaciones recientes que muestran al Alito que se conoce en privado, sabemos que ese es Alito, aún piensa que a las personas se les controla con una playera y una cachucha, y esa es una visión retorcida de la realidad .

En el expediente de Alito también sobresale la coalición con su adversario histórico, el PAN, que le dio respiración artificial en el proceso electoral que terminó. Se presentó como un gran operador, pero dejó los peores resultados de la historia para el partido. Tomó la decisión de cerrar la dirigencia nacional para su grupo. Se tienen que valorar los resultados y el reclamo es que los resultados de Alito están a la vista, y lo que vive es natural porque concentró el poder y dividió.

Dirigencia fallida e incompetente

En lo visible quien le mueve la cuna a Alito es Claudia Ruiz ­Massieu y quiere imponer a Miguel Ángel, y ya no es tan relevante quién se va, sino quién llega. No se le ha escuchado a Miguel Ángel Osorio Chong decir nada, no se ha pronunciado . Entre los críticos de Alito, se sostiene que el futuro del PRI no se resolverá en una reunión.