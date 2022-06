▲ La cantautora presentó All Too Well: The Short Film. Foto Ap

Lunes 13 de junio de 2022, p. a12

Nueva York., Los fanáticos afuera del Teatro Beacon de Nueva York vitoreaban a Taylor Swift antes de que llegara, y cantaban sus temas antes de que subiera al escenario.

Esa energía se mantuvo durante su participación en el 21 Festival de Tribeca, el sábado, donde habló sobre su paso a la silla del director, los matices de la narración visual y la posibilidad de futuros proyectos cinematográficos con Mike Mills, escritor y director de C’ mon C’ mon y 20th Century Women, antes de sorprender a los fans con invitados especiales y una actuación acústica.

No fue la primera vez que Swift subió al escenario de un festival de cine: su documental de Netflix Miss Americana se estrenó en Sundance en 2020, pero fue su primera vez como directora. Cuando Swift y Mills compararon y diseccionaron sus procesos, quedó claro que era un honor que ella no se tomaba a la ligera.

Siempre pensé que era algo que hacían otras personas , señaló sobre la dirección. Estando en platós y al hacer videos musicales, “las listas de cosas que absorbía se volvieron tan largas que pensé ‘realmente quiero hacer esto’”.

Su película de 13 minutos, All Too Well: The Short Film, fue producto de ese proceso de aprendizaje. Lanzado en noviembre junto con su álbum regrabado, Red (Taylor’s Version), el video puso imágenes y una historia ficticia en una versión extendida de All Too Well, favorito de los fanáticos de su álbum Red, de 2012. Desde su lanzamiento, el video ha acumulado más de 67 millones de visitas en YouTube.