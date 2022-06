Ingrid Muñoz, una de la víctimas de violencia, se involucró con la idea de aprender algunas técnicas para poder reproducirlas en su comunidad.

Uno piensa que está bien emocionalmente, pero no, acá me vine a dar cuenta que yo necesitaba todavía terapia o manejar un poco más mis emociones para sanar lo que llevo dentro. Si no puedo sanar no puedo ayudar , aseveró Muñoz, quien vive en la capital y está a un paso de graduarse de sicóloga.

Muñoz comenzó a sufrir violencia desde niña por su propio padre, toda vez que su madre viajaba frecuentemente a Estados Unidos, pero no quiso revelar de qué tipo.

Viví sola con mi padre, quien es un hombre muy machista , indicó.

La mujer se casó a los 17 años con un hombre de 20 y tuvieron un hijo en sus tres años de matrimonio. Al romper la relación él se fue a vivir a Estados Unidos, pero nunca le pasó manutención del niño y ahora están un proceso civil de divorcio.

Guatemala es un país con una coyuntura compleja, la violencia contra la mujer es el delito más frecuente, se calcula que hay 90 por ciento de impunidad , comentó a la Afp Tamara Castro, la representante de su país de la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, entidad que financia el proyecto desde el 2020.

La impunidad junto con lo habitual que es el machismo, forman un sistema de opresión tan fuerte hacia las mujeres , señaló Castro.

La Fiscalía de Guatemala recibió más de 60 mil denuncias de víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones durante 2021, además se registraron 652 muertes violentas, superando las 507 de 2020.