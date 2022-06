Juan José Olivares

Lunes 13 de junio de 2022, p. a10

Valientes de mostrar las entrañas, Marta Aura, Rubén Rojo Aura y Simón Guevara convirtieron un proyecto cinematográfico en un ritual familiar curativo al que llamaron Coraje.

A través de las líneas de un guion, de sus escenas y secuencias, la actriz y sus dos hijos se dijeron, por medio de un filme, lo que otrora no pudieron expresarse para curar heridas con las cuales tejieron una tela de celuloide para cobijarse mutuamente.

Coraje, que se presenta este martes en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), fue más que una película personal. Se convirtió en una forma honesta de decirse lo mucho que se quieren y respetan.

La historia versa sobre el conflicto que tiene una actriz (Marta Aura) que está perdiendo la vista por lo que teme salir de la compañía teatral a la que pertenece. Aunque años atrás, también pierde, de alguna manera, a un hijo (Simón Guevara), que ahora, a los 54 años, pretende recuperarse del alcoholismo regresando a la casa materna después de pasar varios años en Madrid.

En una de las más poderosas líneas del guion, la actriz sentencia: No nací para ser madre. Nací para ser actriz .

Marta Aura, una de las mejores actrices de este país, de verdad dijo eso a su hijo.

Coraje es ficción, una catarsis familiar cinematográfica en la que los personajes protagonistas están basados en la madre y el hermano del director, y están interpretados por ellos mismos. El guion está inspirado en estas personas reales, en sus propias verdades. En esos momentos del pasado cuyos efectos todavía corren por sus venas... Una vez que la crisis había pasado y ambos se estaban redescubriendo mutuamente, fue el momento adecuado para filmarla , afirmó Rubén Rojo, hijo menor de Marta Aura, quien posee poco más de 60 años en las tablas y los sets. Recordemos que es egresada de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes y ha sido dirigida también por cineastas como Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo.

En una charla por Zoom, La Jornada le pregunta: ¿En tus monólogos internos ha salido el tema de algún día no poder tener tus herramientas de trabajo como la vista, la memoria...?

Responde: “Comencé a pasar por una depresión fuerte al estar perdiendo la vista. Tenía miedo de no poder trabajar. ¿Qué sentido va a tener mi vida si ya no podía estar en los escenarios? A mí me gusta partir de desde adentro. Cuando empecé a perder la visión me dije: ‘Ya no podré ser actriz. ¿Qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir? No me veo en la casita como mamá o abuelita tejiendo’. Para mí, es importante que mientras viva esté en un escenario o en una película, en algún monólogo o en una obra. Me siento afortunada de que, ahora con un problema en los ojos, pueda seguir actuando. He podido hacer obras, sigo con buena memoria y para leer me hacen (las letras) grandes. Memorizar me sigue salvando hasta ahora”.

Cine que se cuenta con honestidad