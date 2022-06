Afp

Lunes 13 de junio de 2022, p. 4

Doha. La International Football Association Board (IFAB), asociación encargada de definir las reglas del futbol mundial, se reúne hoy en Doha (Qatar) para celebrar su asamblea general anual, donde debe evaluar en especial la efectividad del fuera de juego semiautomático. Además, la Board debería validar el principio durable de los cinco cambios por partido y abordar una vez más el tema de las manos en el área, fuente de inagotables polémicas. La FIFA mantiene el objetivo de aplicar la detección semiautomática del fuera de juego, probada en febrero durante el Mundial de Clubes, pero su utilización efectiva no está todavía confirmada. Por el momento no figura en las normas. Sin embargo, la IFAB no decidirá hoy si esta tecnología será utilizada en la Copa del Mundo de Qatar 2022 (21 de noviembre-18 de diciembre).