A pesar de los días difíciles los muchachos no se han caído , dice Castro tras ganar el tercer juego (5-3) ante Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú, después de dos derrotas consecutivas.

El mánager del equipo, Juan Gabriel Castro, asegura que los días malos no han demolido a sus jugadores y aún salen al diamante a dar lo mejor.

Fue mucha presión por una mala racha que traíamos, pero los compañeros me animaron y me echaron la mano para salir adelante , dijo.

El lanzador manejó con suficiente temple esa primera salida. Mientras esperaba los turnos en el montículo, escuchaba música y se tranquilizaba, repasaba lo que tenía que hacer, lo ya hecho, para no perder concentración.

Alemao tuvo una tremenda sali-da, los muchachos atacaron temprano y eso no permitió conseguir la victoria necesaria , resume Castro.

Este martes Diablos iniciará la visita a Sultanes de Monterrey para la serie más añeja del beisbol mexicano.

Tras dos series perdidas de manera consecutiva, primero ante Guerreros de Oaxaca, después ante Piratas de Campeche, existe presión para recuperar el ritmo ganador.