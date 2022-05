Brenda Judith Caro Cocotle, coordinadora curatorial en el MAM, relató que el periodo que aborda es de 1921 a 1964, cuando el recinto fue fundado por artistas que no se sentían representados por el muralismo y, por tanto, fue un reto abordar el movimiento pictórico en un lugar que no cuenta con espacios para esa forma de arte público y monumental.

La exposición está divida en tres núcleos temáticos. El primero es sobre las bases que articularon ese proyecto vanguardista, el segundo es la configuración de una estética y una identidad cultural y el tercero explora las definiciones de modernidad que propuso o que se derivaron del diálogo del muralismo con otras propuestas estéticas de la época , explicó la curadora.

Caro Cococtle destacó que esta revisión postula que fue un movimiento de vanguardia, determinante para muchas de las definiciones de modernidad que se van a dar en este país. Nos parecía importante poner atención en las contradicciones, en las tensiones, en aquellas cuestiones del muralismo, como despojarlo un poco de su aura mística y verlo en su complejidad .

Añadió que se explora cómo el muralismo se deslindó de la herencia academicista del arte y adquirió características propias en pos de generar una identidad estética y ciudadana para cohesionar a los mexicanos, lo cual se inició con el mural de Roberto Montenegro en el Ex Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo.

Entonces existieron dos proyectos del muralismo, uno vinculado con el simbolismo, con Montenegro, y otro esbozado por David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con una influencia del clasicismo italiano.

También se revisa el trabajo de las muralistas, a quienes no se les consideró en igualdad que los varones y no recibieron grandes encargos, una tendencia que no se fincó en la calidad de su obra, sino en el de su género, agregó Brenda Judith Caro. Para ello, resalta el trabajo de María Izquierdo y Aurora Reyes.

Se abordan las construcciones sobre la identidad del mexicano, la idea del mestizaje, la representación de los indígenas y la construcción de arquetipos de lo masculino y lo femenino.

La exposición Detrás de los andamios permanecerá en el MAM (Paseo de la Reforma s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec) hasta el 31 de diciembre.