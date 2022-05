De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 24 de mayo de 2022, p. 3

Debido a que los libros son un arma, tanto para atacar como para defender , más de 100 millones de ejemplares rusos, incluyendo algunos clásicos de la literatura mundial, serán retirados de las bibliotecas públicas de Ucrania, anunció ayer Oleksandra Koval, directora del Instituto Ucranio del Libro, en entrevista con la agencia de noticias Interfax.

La funcionaria explicó la importancia de eliminar, principalmente, y antes de que finalice el año, lo que se considera literatura de propaganda (con contenido antiucranio), pero también aquellos ejemplares clásicos de la literatura mundial, porque su contenido es ideológicamente dañino y de tiempos soviéticos.

Pushkin, Dostoyevski y Tolstói son algunos de los autores cuyas obras serían confiscadas por las autoridades ucranias en las bibliotecas de dicho país.

El proceso se llevará a cabo en varias fases. Aunque en la primera se hará la incautación de libros con contenido antiucranio con narrativas imperiales y propaganda de violencia, políticas chovinistas prorrusas , mientras la segunda, incluirá textos de autores rusos contemporáneos publicados en Rusia después de 1991, y de diferentes géneros, incluso libros infantiles, novelas románticas e historias de detectives , explicó la titular del Instituto del Libro de Ucrania, instancia que depende del Ministerio de Cultura de ese país.

En cuanto a la literatura clásica, Koval refirió que hay muchos opositores que consideran a Pushkin, Dostoyevski o Tolstói, cuyo libro más conocido es la novela antibélica Guerra y paz, autores sagrados que no se pueden tocar ; sin embargo, no hay argumentos de por qué esto no se puede hacer.

¿Cómo es posible que en las bibliotecas haya libros con narrativas imperiales y propaganda de violencia, además de políticas chovinistas prorrusas? Les puedo asegurar que no fueron comprados a expensas del presupuesto estatal y, si se compraron con presupuestos locales, se debe investigar , puntualizó Oleksandra Koval.

“En mi opinión –añadió–, la mayor parte de estos contenidos pueden afectar los puntos de vista de las personas, aunado a que aparecieron en las bibliotecas públicas a partir de obsequios que llegaron sin control desde Rusia, y los bibliotecarios estaban contentos con los nuevos libros, pero nadie pensó en su contenido.”

Sobre la literatura científica, la funcionaria apuntó que no es un tema simple, por lo que se discutirá en mesas redondas de expertos. Si hay literatura puramente médica sin matices ideológicos, entonces no veo ninguna razón para eliminarla en primer lugar hasta que los autores ucranios o extranjeros creen algún tipo de remplazo .

Refirió que el proceso de elaboración de la normativa (para el retiro de obras con propaganda rusa) está en marcha, y aseguró que ahora puede haber más de 100 millones de copias de los fondos de la biblioteca pública que se deben decomisar, lo que reduciría los catálogos de esos inmuebles a la mitad.

De acuerdo con lo publicado este lunes por Interfax, el Ministerio de Cultura de Ucrania trabaja en el decomiso de las obras clasificadas como propaganda prorrusa de las bibliotecas, que serán catalogadas como papel de desecho.