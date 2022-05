En esta segunda visita a México en corto tiempo, Princesa Alba vuelve con una propuesta donde mostrará más contenido musical y visual. “Estuve el año pasado en el Flow Fest y fue una experiencia increíble; vinimos durante un fin de semana con toda mi banda, fue una locura; tuve la oportunidad de ver a mis colegas de música urbana. Y ahora, al fin, puedo venir con mi show versión 2.0 junto a mis bailarines y con nuevas canciones que también he ido sacando en un espectáculo de larga duración. Le mostraré a México lo que hago en Chile con una banda: batería, guitarra eléctrica, bailarines; acá vengo con un con formato digital, pero mi show tiene muchísima coreografía. Me encanta disfrutar mucho del escenario”.

La promoción de este disco se inició con el lanzamiento del sencillo Acelero, que en su letra contiene frases cercanas a Princesa Alba: ...No sé qué viene después/hace rato me entregué/esta carrera la gané/Acelero/no tengo freno. Ahora, estará rotando en plataformas la canción que da nombre al disco.

Variedad de ritmos

En su material musical que circula en la red se aprecia la variedad de ritmos que Princesa Alba maneja; ella comenta: “me defino como una artista pop. Para mí este género es el hilo conductor, tanto en mi vida personal porque siempre escuché pop, como en mi carrera. Pero lo bueno es que dentro de éste existen muchas aristas donde puedo explorar y me muevo por muchos géneros: coqueteo un poco con reguetón, euro beat, dance, house; para mí, la música y el escenario son lugares muy amigables y muy libres donde me puedo expresar. En este espacio me siento demasiado libre; es el único lugar donde puedo ser yo misma y encontrar libertad y catarsis. Esta independencia expresiva, artística también está en mis videos: el de Convéncete refleja muchísimo esto y es uno de mis primeros videos el cual marcó el inicio en mi carrera; de los últimos, creo que Acelera también es una grabación donde se puede ver un poco más de mi proyecto como artista; el de Narcisa me tiene muy orgullosa y, por último, Besitos, cuídate remix, donde hay mucha coreo. Éstas son mis recomendaciones para que me conozcan más”.

Princesa Alba, irá a España para retornar a Chile a seguir haciendo música y apoyar la difusión de Besitos, cuídate. Es mi primer disco y es superpop, para mí es la crónica de una mujer de 24 años aprendiendo del amor y apoyándose en las amigas.

Princesa Alba en el Foro Indie Rocks!, hoy a las 20 horas.