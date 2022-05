La demanda de la cineasta, sin embargo, no está encaminada a sustituir o imponer puntos de vista. La mirada femenina es escapar un poco el sesgo de la masculina y patriarcal; no tiene que ver con imponer una mirada sobre la otra, es una apertura sobre el cambio , aclaró.

El año pasado es el cuarto en que se registra en el anuario la participación de realizadores indígenas, y actualmente se desarrollan 60 proyectos desde dicha perspectiva.

La funcionaria también señaló que a partir de la información del anuario se han establecido estrategias que contribuyan a solucionar las problemáticas encontradas. Es un camino de ida y vuelta porque las políticas públicas que se han promovido desde Imcine, desde 2019, van de la mano con lo que también se está planea, propone o analiza para tener los datos y hacer las cosas bien , indicó.

Desde esa tesitura, el Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine) ha sido diseñado. Estamos instrumentando el subsidio a espacios y a programas de exhibición que no existían, esto es el eco de la poca exhibición de cine mexicano que se ha hecho en los años anteriores, un porcentaje bajo para la gran producción de cine mexicano , afirmó Novaro.

Añadió: 56 por ciento del cine mexicano de 2021 pudo ser realizado con apoyos públicos, y de ahí la importancia de no detener los apoyos. Sí vamos caminando juntos, las políticas de Imcine sí están reflejadas en el anuario y a partir de éste hemos diseñado políticas públicas .

El escritor Mardonio Carballo reconoció la labor del Imcine por incluir la relación de los pueblos indígenas con el cine. Celebro la inclusión de cine y diversidad en este anuario , dijo. Sin embargo, señaló que la inclusión debe procurar no sólo la representación, sino también la participación de las distintas culturas que conviven en México. Es muy importante que los integrantes de pueblos indígenas no sean sólo informantes, no sean sólo aquellos que dan acceso a que la producción entre a lugares sagrados, que sólo funjan como traductores, que no necesariamente entran en el proceso creativo de cine contemporáneo , resaltó.

Por eso, entre los aspectos a considerar gracias a las nuevas líneas de investigación planteadas en el anuario estarán: Tener claro en este proceso de aprendizaje, de hacer que los pueblos indígenas cuenten con los medios para generar su propio cine, su discurso, su firma , sostuvo el poeta.

El decimosegundo anuario de cine mexicano se puede consultar de forma gratuita en la página: anuariocinemx.imcine.gob.mx