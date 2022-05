Dotado de más de 1.3 millones de dólares, el premio Templeton es uno de los reconocimientos individuales más importantes del mundo y honra a quienes exploran los aspectos más profundas del universo y el lugar que ocupa la humanidad.

A través de las reflexiones filosóficas de Wilczek, brilla un aspecto espiritual , comentó Heather Templeton Dill, directora de la Fundación John Templeton, en un comunicado.

Wilczek propuso, asimismo, una explicación para la materia oscura, que se cree constituye 80 por ciento del universo, aunque su naturaleza se desconoce.

Experimentos recientes

Hace más de cuatro décadas, sugirió que un tipo de partícula llamada axión es causante de la materia oscura, pero sólo experimentos recientes se han acercado a la prueba de su existencia, gracias a los avances tecnológicos.

Si estos experimentos tienen éxito, nuestra comprensión de las leyes fundamentales sería mucho más hermosa, y esto confirmaría que el universo es comprensible , señaló.

En 2020, científicos franceses confirmaron la existencia de otra partícula que Wilczek nombró en los años 1980: el anyon.

El investigador es también conocido por sus libros, incluyendo A Beautiful Question y The Lightness of Being, así como por sus columnas en The Wall Street Journal.