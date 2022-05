Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 7

Originalmente, la Universidad de Guadalajara quería que el largometraje documental La llevada y la traída, producido por la casa de estudios, fuera dirigido por el tapatío Guillermo del Toro. Sin embargo, desde hace ya unos tres años la repleta agenda del ganador del Óscar le imposibilitaba aceptar la propuesta. Por entonces el cineasta acababa de ver una película de la actriz Ofelia Medina, además de ser consciente del interés que tenía la también activista por los temas relacionados con los pueblos indígenas originarios de México; de modo que fue él quien la sugirió como directora del proyecto.

Y entonces me llamaron y estuvo cañón porque, de entrada yo dije sí, pero no sabía en la que me metía , relató Medina en la presentación de su primer largometraje como directora. La llevada y la traída sigue de cerca el ciclo ritual dedicado a la Virgen de Zapopan, una tradición masiva que se celebra cada año en la zona metropolitana de Guadalajara para transportar a la figura religiosa en una peregrinación que se detiene en alrededor de 180 sitios como el Lago de Chapala, o los mayores templos religiosos de la ciudad.

La romería celebrada el día 12 de octubre, fecha en que la virgen regresa a su basílica, fue nombrada en 2018 patrimonio cultural inmaterial por la Unesco y es muestra del sincretismo con que se ha formado México. En el ritual, en el que participan alrededor de 2 millones de personas cada año, se combinan tradiciones inspiradas por el mundo mesoamericano con una fuerte devoción católica.