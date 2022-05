Ap

Domingo 8 de mayo de 2022

Nueva York. Elvis Costello, Patti Smith y Mavis Staples viajarán a Tulsa, Oklahoma para la inauguración del Centro Bob Dylan, el museo y archivo que celebra el legado del galardonado con el Nobel de literatura.

Muy a su modo, Dylan no estará presente, a menos que se le ocurra sorprender a todos.

El músico tiene invitación abierta para ir al centro en cualquier momento, aunque su ausencia va perfecto con su carácter, dijo Steven Jenkins, el director del recinto. Para aumentar la rareza de la situación, Dylan estuvo en Tulsa hace apenas tres semanas para una fecha en su gira, entre sus conciertos en Oklahoma City y Little Rock, Arkansas. Pero no pidió ver el centro.

No quiero poner palabras en su boca , declaró Jenkins. Sólo me puedo imaginar que pensó que le podría resultar bochornoso .

Definitivamente es inusual, para una figura pública viva como Dylan, quien cumplirá 81 años el 24 de mayo, tener un museo dedicado a él, pero tal es el impacto que ha tenido en la música popular desde que comenzó su carrera a inicios de la década de 1960. Todavía trabaja y se presenta en vivo en un show dedicado principalmente a su más reciente material.

Y sigue tratando de romper límites. Murder Most Foul, la canción de casi 17 minutos de Dylan sobre el asesinato de Kennedy y la fama, lanzada en 2020, es tan sorprendente como lo fue en su momento Like a Rolling Stone hace casi medio siglo, incluso aunque él ya no está en el meollo de la cultura pop.

Experiencia inmersiva

El centro ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva, un espacio para presentaciones en vivo, un estudio donde los visitantes pueden jugar a ser productores y mezclar diferentes elementos de instrumentación en las canciones de Dylan, así como una gira curada donde la gente puede emprender un recorrido musical por medio de las diferentes etapas de su carrera. El archivo tiene más de 100 mil objetos, muchos de los cuales están disponibles sólo para académicos con cita.

Los creadores del museo dijeron que querían construir una experiencia para los visitantes casuales que quizá no conocen mucho de la obra de Dylan y para los verdaderos fanáticos, los que llevan sombrero de paja, los que nadan y los que bucean en el contenido, resaltó el diseñador Alan Maskin de la firma Olson Kundig.

El museo espera celebrar procesos creativos en general, y en la inauguración habrá una exposición de la obra del fotógrafo Jerry Schatzberg, cuya imagen de Dylan en 1965 se muestra en la fachada de tres pisos del museo.