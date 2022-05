E

l cuerpo de Luis Enrique Ramírez apareció en una cuneta de la carretera el jueves 5 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, su tierra. Lo conocí hace muchos años en La Jornada. Era un joven alto y risueño. Jamás pude imaginar que terminaría envuelto en plástico tirado en un camino de terracería de su propia tierra.

Lo conocí en la redacción de La Jornada y Braulio Peralta, entonces jefe de la sección de Cultura, le encargaba reportajes y entrevistas que el joven intelectual hacía con verdadera maestría. Risueño, inteligente, sensible, captaba todo lo que decía (y lo que no decía) su entrevistado e hizo reportajes notables, como sólo los logran los buenos observadores. Captaba los rasgos de carácter, las debilidades y los aciertos de su entrevistado o entrevistada y era fácil sonreír en el momento de leer sus textos lúcidos y seductores. Braulio Peralta reconoció su talento y lo alentó como hacen los buenos maestros.

Luis Enrique Ramírez se prendó de la escritora Elena Garro y de su hija, La Chata, Elena Paz, y escribió una suerte de notable novela o biografía: La ingobernable: Encuentros y desencuentros con Elena Garro, que publicó Consuelo Sáizar. En esa época, gracias al apoyo de Braulio, Luis Enrique se convirtió en el reportero estrella de la sección de Cultura de La Jornada y se dio a querer por sus compañeros. Ahora, en 2022, resulta ser el noveno reportero asesinado este año en México.

Que yo sepa sólo una vez regresó a México de Culiacán y me visitó igual de sonriente, pero mucho más gordo. Escribía en su tierra, seguía igual de ingenioso y de aventado. Chabela, con quien también le gustaba platicar, disfrutaba hacerle de merendar y le tejió un suéter. ¿Vendrá el joven Luis Enrique? , preguntaba con ilusión. El reportero y yo reíamos de un hilo porque tenía muy buen sentido del humor e imitaba a compañeros y a entrevistados, a mí y a Carlos Monsiváis.

Cuando Elena Garro y su hija Helena Paz vinieron de París, en 1993, para ser homenajeadas, primero en Monterrey y luego en la Ciudad de México, Luis Enrique Ramírez las siguió hasta Cuernavaca y las entrevistó en casa de Devaqui, hermana de Elena, casada con el pintor Jesús Guerrero Galván. El joven reportero hizo un trabajo de primera porque Elena lo encandiló y me dijo muy alterado: La gran escritora se está muriendo de hambre, es un ser humano de excepción, voy a darle mi sueldo . No, Luis Enrique, no se le ocurra . Luis Enrique Ramírez se apasionaba por las penurias o las glorias de sus entrevistados y por eso sus artículos le salían tan bien.