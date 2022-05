Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 2

El bailarín Isaac Hernández (Guadalajara 1990), quien con su poderosa expresividad ha logrado los papeles principales en numerosos ballets, regresará en julio próximo a la agrupación que lo vio crecer, el San Francisco Ballet (SFB), donde planea crear vínculos con las comunidades latinas.

En entrevista con La Jornada, el ganador del Premio Benois de la Danse en 2018 explica que se encuentra muy emocionado por regresar a la legendaria agrupación estadunidense, pero también de rencontrarse con el público mexicano en la gala Despertares, el próximo 6 de agosto, en el Auditorio Nacional.

“Es muy bonito regresar porque recuerdo que cuando me fui de la compañía, después de haber bailado cuatro años, le escribí una pequeña carta al director (Helgi Tomasson) diciéndole que eventualmente me gustaría volver al San Francisco Ballet, ya que me iba por la misma razón que había dejado mi país: quería aprender y retarme a bailar en Europa.

Fue una decisión muy difícil en su momento, pero me dio grandes resultados; tuve la experiencia de bailar en la Ópera de París, en el teatro Bolshoi, en el Royal Ópera House, y compartir el escenario con bailarinas como Tamara Rojo y Natalia Osipova. Ahora regresaré con toda la experiencia que he construido en los años recientes; me emociona volver con los compañeros que me vieron hacer mis primeros ballets completos.

Isaac estará con su hermano Esteban Hernández en el SFB, que dirige Helgi Tomasson, mismo que dejará el cargo a finales de año, en tanto Tamara Rojo será la nueva directora de la agrupación.

Son muchas cosas las que hace especial esta experiencia, además de que el SFB es una gran compañía, con un gran repertorio y una gran historia. Tiene una gran visión artística y pasa por un momento de renovación, de transformación; me gusta la idea de dedicar mis siguientes años a un proyecto artístico nuevo, en una compañía que significa tanto para mí.

El regreso al SFB le brinda la posibilidad a Hernández de estar cerca de México, tener más continuidad en los escenarios nacionales y empezar a construir puentes con las comunidades latinas.

Para el primer bailarín del Ballet Nacional de Inglaterra es importante empezar a desarrollar proyectos que acerquen el ballet clásico a las comunidades latinas y eventualmente espera llevar el espectáculo Despertares a Los Ángeles.

Hay muchas cosas que me motivan, también tengo el proyecto de la Federación de Industrias Creativas que empecé justo antes de la pandemia, al cual me gustaría dedicar más tiempo; creo que la cercanía en San Francisco será importante para eso , sostiene Hernández, quien desde los ocho años demostró su interés por el ballet.

El artista, quien a través de becas como Despertares Impulsa apoyó a los jóvenes bailarines para que alcancen sus sueños, tendrá su última presentación oficial con el Ballet Nacional de Inglaterra en la primera semana de junio en Nueva York, y la pieza que bailará será Giselle, del coreógrafo Akram Khan, aunque posteriormente trabajará de bailarín invitado con esa agrupación en algunas producciones.