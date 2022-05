Elba Mónica Bravo

Habitantes de la colonia Del Valle promovieron un amparo colectivo con la firma de 650 residentes y presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana para evitar que continúe la tala de árboles y se revise el proyecto de construcción del súper La Comer, luego de que el fin de semana pasado se pretendió derribar una jacaranda sana con más de 30 años de antigüedad en la calle Amores, denunció María de Lourdes Vega.

Relató que desde hace dos meses los representantes de La Comer Del Valle, que se construye en Miguel Laurent, Gabriel Mancera y Amores, en 24 mil 695 metros cuadrados con cuatro niveles y dos sótanos, talaron de 15 a 17 árboles durante la madrugada para evitar que la gente se percatara.