De hecho, mencionó, desde que me bajé del escenario en 1990 me dediqué de lleno a producir y he tenido la suerte de permear, con la música que hago, en tres o cuatro generaciones de artistas. Tuve la suerte de trabajar con muchos de ellos, ser partícipe y testigo de fenómenos musicales importantes .

En la Bohemia 67 habrá una invitada especial, se recrearán un par de canciones de Lara y Monárrez y platicaremos anécdotas que la gente no sabe o jamás han leído sobre ellas; ahí se entera uno de muchas cosas, no sólo de cómo se crearon los temas, sino de los artistas que las grabaron y los incidentes que hubo alrededor .

Ahora esta participación la haré con mucho gusto, pues es un placer encontrarme con Jesús, con quien me une no sólo el dueto, sino un montón de anécdotas y vivencias; él nunca se bajó del escenario y tiene gran experiencia como cantautor; mientras De la Garza es una extraordinaria compositora y canta increíblemente bonito; Marcela es un personaje exquisito y ser humano cálido .

Carlos Lara contó sobre la magia del dueto: “En aquel tiempo se componían otro tipo de letras y lo que propusimos –al principio fue motivo de risa– pero al final cambió para siempre, la manera como se escribe la música pop, no sólo en México sino en Latinoamérica. No digo que somos los únicos, pero sí fuimos parte importante en esa revolución y estamos orgullosos de lo que aportamos”.

Carlos Lara es productor musical y autor de exitosos temas que han perdurado a lo largo del tiempo en el imaginario colectivo, aunque aceptó: Subirme al escenario me cuesta mucho trabajo, es un ejercicio que no realizo seguido porque la ansiedad, la timidez y la introversión han hecho imposible que participe como intérprete de mis canciones .

▲ El cantautor Carlos Lara Foto cortesía del CentroCultural Roberto Cantoral

▲ El cantautor Jesús Monárrez Foto cortesía del CentroCultural Roberto Cantoral

▲ La cantautora Marcela de la Garza. Foto cortesía del CentroCultural Roberto Cantoral

Pero –subrayó– respeto el trabajo de todos los autores y creadores, pues en gustos se rompen géneros y, si ellos tienen éxito es porque hay alguien que los escucha y están vendiendo discos. Si está bien o mal, es algo subjetivo, pues en lo personal, pienso hay una generación que creció con otro tipo de música, que es la que sigue conservando la posibilidad de escuchar canciones del pasado.

De hecho el último gran catálogo, lo digo, porque la data y la estadística lo indican, es el de los ochenta hasta principios de 2000, el cual actualmente continúa permeando en la vida de millones de personas. La nostalgia es uno de los grandes vendedores de nuestros tiempos y en algo es muy probable, que sea por las letras y el poder conectar con historias que tienen sentido .

Sobre su proceso de creativo, Lara dijo que al contrario de afortunados colegas que reciben la inspiración en momentos menos indicados, soy un personaje que se tiene que sentar frente a la computadora, crear de cero, lo cual me ha permitido estar al día. Es importante para el autor estar siempre al tanto de lo que sucede en el mercado, y mucho más allá, porque uno lo ve como éxito hoy, es algo que pasó hace dos años .

Es decir, “normalmente los grandes éxitos que van a suceder dentro de uno o dos años están escondidos en las plataformas de streaming y uno tiene que ser constante, hacer trabajo de investigación y checar que escuchan las nuevas generaciones, pero en general, siempre respetar el trabajo digno del compositor que es muy creativo”.

Lo cierto es que la gente necesita interpretar sus sentimientos y el autor, de alguna forma, es el que traduce las emociones y las convierte en letra y música, pero obviamente el intérprete es quien tiene la oportunidad de conectar y comunicar con el público .

Incluso, el autor –dijo Lara– “prácticamente se despide de sus hijos, cada vez que entrega una canción y el intérprete la hace suya; en el momento que sale a la luz, ésta ya no nos pertenece, sino a las personas que la escuchan y la adoptan de acuerdo a lo que sucede en sus vidas".

Carlos Lara quien confesó que sin música no puede hacer las letras , también recordó que luego de recibir de regalo una guitarra, de manos de su padre, al terminar la secundaria, ese hecho “disparó cosas que no esperaba, fue como si me hubieran prendido el switch, automáticamente me enamoré de la música y empecé a crear canciones, aunque en el proceso mi papá perdió al hijo que tal vez, iba a ser político”.

Lector voraz y escritor de historias y poesía, a Carlos Lara le han grabado Jenni Rivera, Menudo, Magneto, Gloria Trevi, Yuri, Mercurio, OV7, Lynda, Pandora, Luis Fonsi y RBD, entre otros. También ha escrito los temas principales de telenovelas como A mil por hora, Clase 406 Rebelde, Lola, Verano de amor, Miss XV y Eva Luna.

Aunque, a decir de Lara, no he sido un compositor prolífico, soy un autor con mucha suerte, porque tengo un poco más de 400 canciones grabadas y no he compuesto más de mil temas. No soy un creador que se vuelva loco y haga tres o cuatro canciones al día, pero tengo la suerte de que tal vez, 60 por ciento que he hecho han sido grabadas y algunas de ellas éxitos .