Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 7 de mayo de 2022, p. 2

La Habana. La revolucionaria y heroína de Cuba Haydée Santamaría es un símbolo de la integración latinoamericana , y con un fuerte significado ante la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la isla este fin de semana, afirmó Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas.

En entrevista con La Jornada, el intelectual cubano mencionó que hay que volver constantemente a las ideas de la fundadora e histórica directora de Casa de las Américas, de quien este año se celebra el centenario: A su mirada limpia y abierta, ajena a dogmatismos, estereotipos, simplificaciones; a su modo de entender la cultura auténtica como un derecho y como una necesidad vital de la gente .

El escritor y ex ministro de Cultura de Cuba explicó que su pensamiento tiene una enorme vigencia en medio de esta guerra cultural y simbólica que se lleva contra toda causa progresista, contra todos los líderes que no se subordinan a los dictados de Washington, en medio de la crisis ética que vive el mundo y del propio concepto de verdad y de la más escandalosa manipulación informativa y emocional .

Prieto recordó que ante la previsión de que Estados Unidos trataría por todos los medios de aislar a Cuba y de separarla de su familia espiritual, la Casa de las Américas se convirtió en un espacio de diálogo e imantación de mucha trascendencia para que la revolución cubana se mantuviera comunicada con la intelectualidad y con los pueblos de la región. A esa tarea Haydée se entregó en cuerpo y alma .

Se rompió el bloqueo cultural

Haydée Santamaría (Villa Clara, 1922-La Habana, 1980) remarcaba que “era importante no aislarse de la cultura latinoamericana porque sería muy triste. No podía aceptar que por el aislamiento que íbamos a padecer –y que ya Fidel avizoraba– nuestro pueblo no supiera cuáles eran nuestros antepasados indígenas, quiénes eran los escritores y artistas, que pudieran nuestros trabajadores conocer nuestras raíces. De esa forma, la Casa comienza a tener relaciones con universidades, escritores y artistas. Y rompimos el bloqueo, aunque sólo fuera en el orden cultural”.

Abel Prieto refirió que de las lecturas de José Martí, Abel Santamaría, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, Haydée Santamaría concibió una visión de vanguardia de la integración latinoamericana y caribeña. Integración no sólo cultural, sino martiana, bolivariana. A su preocupación por el destino de Cuba sumó, a lo largo de su trayectoria revolucionaria, preocupaciones por los problemas sociales de nuestros pueblos y de otros pueblos del mundo acosados por el imperialismo .

Ante esta convicción, mantuvo “una relación muy estrecha con Vietnam y con su líder Ho Chi Minh. Con respecto a América Latina, Haydée estuvo muy comprometida con Venezuela, con la causa de Puerto Rico, con el Chile de Allende.