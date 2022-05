Señaló que el dedicarse a esta actividad muchas veces es ingresar a un trabajo informal, sin un pago seguro. Asimismo, las pulquerías, el bar, la calle y las cárceles suelen ser foros cotidianos que combinan con casas de cultura, universidades públicas y dependencias de gobierno, en el mejor de los casos .

Dragon Fly subrayó que abrirse camino en un género como este no es nada sencillo para nosotras , sobre todo en un medio tan sexista . Ello, dijo, no sólo por el simple hecho de ser mujer sino además por ser lesbiana. “Me encontraba con dos paredes de frente y muchas veces respuestas de gente misógina que me decía que no llegaría a ningún lado porque ‘no vas a poder estar con ningún hombre y no vas a lograr posicionarte’”.