Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de mayo de 2022, p. 8

Bajo la idea de alcanzar a las audiencias jóvenes, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) lanzó esta semana el sitio web SPR Informa, cuya intención es ofrecer información y análisis en distintos formatos para referirse a temas de interés público nacional. Dividido en secciones como política, salud, internacional, migrantes y opinión, la página también procurará distribuir sus contenidos en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube, mas no lo hará con la lógica de los algoritmos que hoy en día imperan en Internet.

“No tenemos la urgencia, ni la presión, ni la emergencia por monetizar. No buscamos likes, no queremos ser candidatos o candidatas de Instagram. Queremos formar influencers serios, que éste sea un espacio de deliberación y no de insultos. También buscamos que genere y provoque otras iniciativas”, señaló el periodista y presidente del SPR, Jenaro Villamil.

El sitio web es también la manera en que el SPR responde al nuevo panorama en que la población más joven suele desenvolverse. Para Villamil, el organismo público que está a su cargo, también está tratando de avanzar un poco más en esta nueva era en donde ya no hay prácticamente diferencias, salvo las tecnológicas, entre los medios electrónicos masivos o los medios digitales o convergentes , dijo.

El nuevo sitio de noticias tendrá como punto de partida los canales públicos más próximos al SPR. Los equipos del Canal 14, Mx Play, Altavoz Radio e Infodemia contribuirán al desarrollo de portal, pero más tarde también se buscará concentrar ahí el contenido producido por otros medios públicos como Canal Once o Canal 22.

Lucha contra las noticias falsas

El portal de noticias tiene la intención de incidir en las nuevas plataformas digitales mediante el rigor con que se tratarán los temas y contenidos que aborden. Por esa razón, el portal infodemia.mx, mismo que continuará con sus actividades independientes, tendrá un apartado dedicado a la lucha contra las noticias falsas que circulan por Internet.