Hernán Muleiro

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de mayo de 2022, p. 3

Pocas horas después de la entrevista para La Jornada, el compositor californiano Terry Riley postea un dibujo con la frase La verdad sólo puede ser cantada, nunca escrita . Y no es difícil perfilar en Terry Riley a un músico con algunas respuestas, pero ninguna dogmática, más que nada algunas pistas para intentar comprender lo que hay en el cerebro del creador de discos como Persian Surgery Devishes, un concierto de 1971 en Los Ángeles, que suena como si existiera en diferentes eras musicales de forma paralela.

La constante en su discografía parece ser la capacidad de cambiar su propia obra, a veces meditativa, que busca como resultado un cuestionamiento constante. Un asunto relevante sobre el que Riley no se detiene: además de la manera en la que piensa sobre el arte, su nivel para tocar el piano da cuenta de una dedicación extraordinaria, de una vida dedicada a la música.

Su figura ocupa un espacio particular, con un desinterés en la idea del músico canonizado, enmarcado en el rótulo avant-garde, pero desprovisto de la formalidad de otros compositores de su generación. Algunas de sus obras tienen ecos de música popular, que aparecen como fraseos de jazz sobre ragas. Más interesado en discutir conceptos que en promocionar algún futuro lanzamiento discográfico, coloca algunos obstáculos que le resultan imprescindibles, no son ideas que lleva a la práctica en un acto posterior, sino que se funden en un único acto.

Acaso se podría pensar que Riley, de 86 años, actualmente viviendo en Japón, está dedicado a la composición/ejecución de su música, en vez de prestar su tiempo a un mundo que busca darle reconocimiento simbólico de forma constante para aumentar su propio valor y que esa situación consagratoria, aún para un músico alejado de los rankings, puede ser lo opuesto al mismísimo acto creativo.

–¿Qué lo inspira a usted además de la música?

–Todo, creo que ese es el trabajo del artista, encontrar inspiración en todos los aspectos de la vida cotidiana.

–Uno de sus maestros fue el músico indio Pandit Pran.

–Fue el mejor maestro de ese tipo de música y uno de los mejores maestros que tuve, enseñó a sus alumnos a encontrar su propia forma de relacionarse con lo hindú.

–Me gusta su disco Earth Groove, Voice of Cosmic India. ¿En qué consiste la forma cósmica de la música hindú?

–Hay muchos aspectos, pero principalmente existe una creencia religiosa que vincula una nota musical con el movimiento rotatorio del universo.

–¿Cuándo empezó a experimentar con cintas?

–A principios de los 60, unos años después trabajé junto a The San Francisco Tape Collective, ellos tocaron lo que querían cuando grabamos In C. La idea detrás de A rainbow in curved air era pequeña y relacionada con los interludios entre las notas. En lo particular, prefería trabajar solo, las cintas iban y venían del colectivo a mi estudio. Este interés por la manipulación de cintas sucedió en una época anterior a la popularización de los sintetizadores.