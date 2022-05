Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. a11

En Estados Unidos, Mariana de Miguel es conocida por su talento para hacer R&B en español, género que en México ha sido poco explorado. Bajo el seudónimo de Girl Ultra, la cantante originaria de la capital mexicana, ha logrado que ese estilo y su voz se vuelvan parte de una misma cosa, y bajo ese sello ha comenzado a llamar la atención del público también en este lado de la frontera.

“Hay una comunidad de habla hispana en Estados Unidos que se siente un poco alienada porque es segunda, tercera generación, que creció allá, y hay como un gap del lenguaje que intenta recuperar. Entonces llega alguien con un género con el cual crecieron, y escucharlo en español les mueve cosas. Es algo más ancestral, dicen: ‘ah, yo crecí con esto y está en el idioma de mis abuelos, en español’; siento que ése es el vínculo grande con Estados Unidos”, considera la cantante, quien también es escuchada por público anglosajón que ve como una novedad la lengua en que canta.

A lo largo de cinco años como solista, la relación de Mariana con el R&B se ha ido profundizando y ampliando, a pesar de que sus referencias musicales más inmediatas no siempre provenían de ese género. No crecí escuchando R&B, sino el rock de mi papá, o la balada pop en español de mi mamá; fui encontrando cómo contar a mi manera la historia del R&B; era desarrollar un lenguaje que no existía, cómo cantarlo en español, no era la única, había varios proyectos , explica.

Antes de asumir el papel de Girl Ultra, Mariana formaba parte de una banda, pero su primer contacto con la música fue como diyei, pinchando casi siempre beats que tenían algo de R&B. Eso hizo que se diera cuenta de que ese estilo estaba presente en mucha de la música que ya conocía. Es un género tan digerible que se infiltró en la música pop mexicana también , señala.