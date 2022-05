Djokovic comparó la situación de los excluidos con la que él vivió en enero, cuando no pudo tomar parte en el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el covid-19.

No es lo mismo, pero al pasar por algo similar a principios de este año, para mí es frustrante saber que no puedes jugar , aseveró. Sigo manteniendo mi posición, no apoyo la decisión (de Wimbledon). No es justo, no es correcto , lamentó.

El All England Club había justificado su acción en un comunicado publicado por primera vez en Twitter. En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos .

Por otro lado, seis semanas después de una fisura en una costilla, Nadal pone al fin los pies en su superficie predilecta, la tierra batida, en el Masters 1000 de Madrid, donde Djoko seguirá buscando el ritmo.

El español, cuyo último partido se remonta al 20 de marzo –la final perdida del Masters 1000 de Indian Wells ante el estadunidense Taylor Fritz, un día después de su lesión– saltará a la arena el miércoles, mientras que Djokovic y el español Carlos Alcaraz lo harán el martes.