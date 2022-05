Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. 31

En un trienio, en la Central de Abasto (Ceda) se ha hecho lo que no se hizo en tres décadas: mejorar su infraestructura y frenar la inseguridad y la anarquía que imperaban, afirmó la coordinadora general, Marcela Villegas Silva.

En entrevista con este diario, señaló que recibió el mercado mayorista devastado y saqueado, con adeudos, y los principales servicios concesionados hasta 2027, entre ellos el peaje, los sanitarios y el estacionamiento, cuyas empresas reciben al día cerca de 170 millones de pesos, pero dan de contraprestación menos de 20 por ciento.

Desde 2018 no han invertido nada para arreglar la Central de Abasto ni las áreas que ocupan. El agua de los baños la suministran con pipas porque no han hecho contrato con el Sistema de Aguas de la Ciudad México. Mucha gente se queja del estado de las instalaciones y nos responsabiliza, pero no sabe que ese servicio no está en nuestros manos.

La Ceda opera por medio de un fideicomiso privado con las cuotas de mantenimiento que se cobran a bodegueros y comerciantes, y enfrenta deudas de la anterior administración que se prevén saldar hasta el próximo año.

Villegas Silva, primera mujer en estar al frente de la Ceda, se reservó dar el monto total, pero explicó que aún se están pagando los Cedabuses, unidades de transporte que cuentan con una ruta para ingresar al mercado, y se adeudan 400 millones de pesos por la contratación de policías, porque se tenía el servicio de vigilancia, pero nunca se pagó. De todo tiene conocimiento el consejo técnico, porque aquí se trabaja con transparencia .

Al día, a la Ceda ingresan alrededor de 500 mil personas y trabajan aproximadamente 90 mil. El peaje es de 10 pesos, y seis pesos por entrar a los baños. El área de pernocta y subasta, donde se carga y descarga, tiene otro costo. Ahí llegan mil camiones, sin contar con los estacionamientos aéreos, a donde llegan los clientes.