En la charla surge el comentario sobre canciones que ya alcanzaron los siete dígitos de reproducciones en plataformas; A las nueve, es una de ellas y, la pregunta obvia, es si será incluida en el repertorio; al respecto, el comentario fue: “si bien es una gira en la que estamos presentando nuestro disco Luz, tocamos todos los clásicos porque los conciertos son muy largos y buscamos que la gente no se quede con las ganas de escuchar canciones pasadas. Así que, A las nueve, va a estar, sin duda. Del nuevo disco me gusta Josefina, canción que de alguna manera se pelea ese puesto con No te imaginas que tiene un video que me gusta muchísimo; me emociona porque fue filmado mientras grabábamos nuestro disco en un entorno completamente rural, señala Martín Gil.

La banda de rock uruguaya NTVG se presenta hoy en el Pepsi Center el 5 de mayo en Guadalajara, el 6 en Monterrey y el 7 en Querétaro.