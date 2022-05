Juan Ibarra

Sábado 30 de abril de 2022, p. 7

Entre las numerosas sanciones que ha enfrentado Rusia desde principios de 2022 debido al conflicto en Ucrania, también se encuentran los servicios de transmisión de entretenimiento que desde hace algunos años han cambiado la forma en que personas de todo el mundo acceden a series, películas y música. En sólo unos meses, plataformas como HBO, Disney+, Amazon Prime y Spotify se han vuelto inaccesibles en territorio eslavo. Esta semana la agencia de noticias estatal rusa RT publicó en su portal de Internet datos sobre la cantidad de usuarios que ha perdido Netflix desde que se suspendió el servicio en su territorio, siendo 700 mil las personas que han dejado de utilizar la plataforma en este periodo.

La empresa de consultoría estadunidense Boston Consulting Group, en su informe Streaming viewers aren’t going anywhere (Los usuarios de streaming no irán a ninguna parte), reveló que en Estados Unidos, país donde se realizó su encuesta, el uso de plataformas no ha disminuido a pesar de que las restricciones generadas por la pandemia han comenzado a levantarse.

En el país de origen de la gran mayoría de los servicios de streaming, los consumidores mantienen al menos tres suscripciones a servicios de transmisión que contrataron a inicios de la crisis sanitaria. Las más populares de estas plataformas son: Netflix, del que aproximadamente 70 por ciento de los encuestados son usuarios; Amazon Prime Video posee 59; Hulu 41 y Disney+ 36 puntos porcentuales. HBO Max, que se lanzó en mayo de 2020, ha logrado captar a 20 por ciento de las personas.

El instrumento también señala formas en que el acceso al entretenimiento ha cambiado. El 55 por ciento de los encuestados afirmaron que pasan más tiempo viendo contenido por medio de servicios de streaming, que antes de la crisis sanitaria.

En Rusia, Rambler&Co, una de las compañías de medios más grandes del país, con una audiencia estimada de 32 millones de personas, de acuerdo con la empresa de investigación tecnológica Mediascope; también lanzó una encuesta en sus canales de Internet para conocer el comportamiento que ha adoptado la gente de su país tras la retirada de los servicios de streaming extranjeros.