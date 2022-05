Ese escenario es posible porque el deporte siempre ha estado privatizado, sostiene Bravo, en el sentido que la empresa privada se ha encargado de su desarrollo, comercialización y beneficio millonario. Nunca ha habido una intervención pública del Estado. Es decir: no es como en Argentina o Alemania, donde el deporte es parte de la cultura nacional .

No conforme con su preponderancia para negociar espectáculos en exclusiva, TelevisaUnivisión presentó en marzo pasado la plataforma Vix, un nuevo servicio de streaming que entró en el negocio de los derechos de transmisión con encuentros de la Liga Mx Femenil y la Liga de Expansión de manera gratuita, mientras consigue el salto al máximo circuito con equipos que garanticen el servicio de paga.

El modelo argentino del futbol para todos

Por una decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y el gobierno celebraron en 2009 una sociedad por 10 años –que se anuló antes de llegar al octavo– llamada Futbol Para Todos (FPT). De un plumazo, el gobierno le arrebató los derechos de transmisión al Grupo Clarín, propietario del diario homónimo y contrapeso del kirchnerismo en el ámbito de la prensa escrita.

Lo que surgió fue la posibilidad para amplios sectores del país de acceder a un espectáculo del que estaban excluidos. A cambio, la AFA comenzaría a recibir un pago del Estado por un total de 600 millones de pesos argentinos anuales, cifra que duplicaba los montos previos y que, según la Secretaría de Hacienda argentina, ascendió a los 10 mil 179 millones de pesos hasta febrero de 2017.

El programa FPT abrió la transmisión de los partidos de primera división hacia todas las señales de televisión abierta y fue anunciado por la presidenta Fernández de Kirchner como la reivindicación de los goles secuestrados . Sentía la obligación –agregó Cristina– de garantizar a todos los argentinos el derecho al acceso al deporte más importante del país.

Para la gente algo extraordinario porque no había que pagar por los partidos, cuenta Ezequiel Fernández Moores, periodista, escritor y prologista argentino del libro Pasó de todo: cómo la AFA, la FIFA y los gobiernos se adueñaron de la pelota (Planeta, 2015), una obra que expuso los trasfondos de la relación inédita entre el poder político y el futbol en Argentina. Los medios más concentrados estaban indignados, recuerda Moores, decían que era una caja política, un negocio del gobierno y sin embargo no se demostraron esas cosas. Sí se demostró que el gasto era mínimo para un presupuesto nacional.

Hasta entonces, los partidos del futbol local sólo podían ser vistos en el canal de televisión por cable Torneos y Competencias (TyC) por un costo de 242 pesos argentinos. El FPT se extendió en 2013 a las plataformas digitales con transmisiones en vivo que alcanzaron nuevas audiencias. Fueron 2 mil 745 días en los que los goles de los partidos de primera división estuvieron disponibles para la gran mayoría de los argentinos.

No obstante, trasladar ese modelo a la Liga Mx resulta impensado para Andrés Fassi, ex directivo de Grupo Pachuca y hoy presidente de Talleres de Córdoba. Sobre todo, porque no existe tal intención del gobierno y porque mediante el futbol se empujan además otros negocios para recuperar inversiones.

Antes de su llegada a la presidencia en Argentina, Mauricio Macri había prometido continuar con el programa, pero lo liquidó hasta devolverles el negocio a los privados.