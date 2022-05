Los únicos equipos que ya tienen asegurado su boleto directo a la liguilla son el líder Pachuca, que suma 38 puntos, y Tigres, segundos con 32 unidades.

En conferencia virtual realizada ayer, el americanista Federico Viñas aseguró que su equipo está obligado a ganarle a Cruz Azul no sólo para avanzar directamente a los cuartos de final, sino también porque se trata de un clásico.

“Es un duelo vital en el que necesitamos ganar los tres puntos para poder clasificar directo, pero también es un clásico y será un juego duro, trataremos de hacer un buen partido.

Los clásicos se ganan sin importar los resultados que ambos hayamos tenido anteriormente, también es una motivación extra para ellos, nosotros no vemos la tabla, sólo vamos al partido para imponernos como el equipo grande que somos , aseveró.

Asimismo, el uruguayo reconoció que bajo el mando de Fernando Ortiz, tanto él como su equipo han recuperado la confianza.