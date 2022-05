Anaís Ruiz López

En Oaxaca, los niños sueñan con una conejita mazateca que quiere ser pintora o con un monstruo zapoteco de 22 ojos al que le gusta comer arañas. Estos personajes son los protagonistas de los relatos narrados por un par de pequeños hablantes de esas lenguas originarias que ganaron el concurso de tradición oral Dibuja y Crea, que organizó el Centro de las Artes de San Agustín Etla (CaSa), en esa entidad.

Los pequeños no sólo plasmaron sus historias en papel, sino que su personaje fue recreado en el taller de afelpado del CaSa, con dos agujas y lana de oveja teñida; ese espacio fue impulsado por el artista plástico Francisco Toledo.

La hija del pintor, Sara López Ellitsgaard, presidenta de la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, recordó que su padre siempre se interesó en impulsar el uso cotidiano de las lenguas originarias, así como contar las historias de las comunidades y dar voz a las niñas y niños .

Tras convocar a los pequeños para crear a un personaje imaginario en su lengua materna, se recibieron muchos dibujos y cuentos audiograbados. Finalmente, se premió a Naxu Selina García López, hablante de mazateco, por su historia La conejita Fresa, y al pequeño de origen zapoteco Miguel Ángel Luna Luna, por el relato Nísipi.

En entrevista con La Jornada, la pequeña de 10 años, Naxu Selina, describió que, inspirada en ella misma imaginó a La conejita Fresa: “Ella va a la escuela, y cuando regresa se pone a dibujar. Pinté a mi conejita primero con lápiz y después con colores; el vestido en morado con naranja, porque son los que más me gustan. A ella le agrada el color rojo, por eso siempre trae sus botas de ese color, y luego me vino a la mente el nombre de Fresa, por eso le puse un moñito.

No tengo conejos, pero mi primo tuvo uno, así se me ocurrió hacer mi personaje. En Fresa puse todas las cosas que yo hago y disfruto: ella baila y sueña con ser una pintora exitosa, ayuda a las personas mayores, los respeta, no es grosera; mis papás me enseñaron eso, pues convivo mucho con mi bisabuela y mis abuelas , afirmó con ternura.

La niña es originaria de Cosolapa Caracol, perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec; portó su huipil mazateco al recibir, alegre, su premio. En la ceremonia comentó que gracias a su padre, quien le enseña mazateco, se enteró del concurso.