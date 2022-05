Después de la recuperación de los huesos incrustados en la tierra, siguió una batalla de legal de varios años para determinar a quién pertenecía Sue. Finalmente, el dueño de las tierras donde fue encontrada ganó y el fascinante esqueleto fue subastado; el museo lo compró por 8.4 millones de dólares, una de las cantidades más altas por un fósil, que el importante recinto en Chicago logró adquirir gracias al apoyo de la iniciativa privada, principalmente la compañía del payaso que vende hamburguesas. Hasta el día de hoy Sue recibe a los visitantes con su aterradora sonrisa que no pasa desapercibida e inspira miles de selfis.

El compositor, pianista y escritor Bruce Adolphe (Nueva York, 1955) estrenó en 2000 la obra Tyrannosaurus Sue: A Cretaceous Concerto. A lo largo de unos 30 minutos hace un recorrido por la feroz vida de la célebre T-Rex, desde su nacimiento, su juventud como exploradora, sus luchas y batallas, su muerte y una parte sobre el mundo después de la extinción de los dinosaurios.

Al igual que Prokófiev, Adolphe utilizó distintas voces tímbricas para dotar de personalidad a los personajes. El trombón, el instrumento de metal parecido a una trompeta, ayudará a oír a la protagonista, mientras el corno francés a los triceratops y el clarinete al troodon. Pamela Almanza será la narradora para esta obra en el próximo concierto de la Ofunam, que dirigirá Luis Manuel Sánchez.

Adolphe, como compositor contemporáneo, se ha inspirado en diversas áreas de conocimiento para escribir sus partituras, por ejemplo, en 2009 el chelista Yo-Yo Ma hizo el estreno mundial de Self Comes to Mind –inspirada en la neurociencia–, de derechos civiles e incluso para la NASA. En su trabajo de educador musical para las infancias hace interdisciplina con la literatura, la historia y las artes visuales. Ha dedicado su música al pintor Gauguin y al dramaturgo Shakespeare, incluso a la energía eólica, entre otros temas.