Cuernavaca, Mor., Nueve casos de trata de personas han sido documentados en lo que va de la administración estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo desde el 1º de octubre de 2018, según cifras del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional (SESNSP).

Familiares de víctimas y activistas consideraron que las estadísticas de ese delito y el de feminicidio se quedan muy cortas , pues la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades hacen como que no miran. No prevén la comisión de este ilícito, no lo investigan ni sancionan .

En entrevista, Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, aseguró que la FGE, que encabeza Uriel Carmona Gándara, no cuenta ni siquiera con personal calificado que sepa manejar e integrar una carpeta de investigación.

Expuso que otro problema en el caso de las desapariciones de mujeres, es que en muchos casos se inician por el delito de privación ilegal de la libertad y no como trata.

La carpeta de investigación por el delito de trata de personas se inicia hasta que a algunas (de las víctimas) las logramos rescatar, y si se pueden presentar, rinden su declaración .