Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2022, p. 7

Nueva York. Metropolis, Bruce Lee, El Pájaro Loco. Una cobra de mascota. Todo esto ha servido de inspiración para las actuaciones de Nicolas Cage, a veces en homenajes privados que el actor ha usado como moldes para construir algunos de sus personajes más exagerados, erráticos y conmovedores.

Del mismo modo, una conversación con Cage tiene una amplia gama de fuentes. En una entrevista reciente y ecléctica antes del estreno de The Unbearable Weight of Massive Talent (El peso del talento), Cage hizo referencias a Picasso, Elia Kazan, Timothée Chalamet y Francis Bacon. Un libro de entrevistas con Bacon, The Brutality of Fact, por ejemplo, ayudó a Cage a definir su atracción por las interpretaciones intensas, incluso grotescas, aquello que no es obviamente hermoso , dijo, en vez de optar por el naturalismo.

Y he abordado mi percepción pública como actor, así como la forma en que diseño mi trabajo cinematográfico, con ese concepto en mente: no temerle a ser feo de comportamiento o incluso de apariencia , señaló Cage, para crear esa especie de gusto que tienes que descubrir .

Con más de 100 películas en su haber, Cage, de 58 años, ganador del Óscar por Leaving Las Vegas (Adiós a Las Vegas), astro de cintas de acción como Con Air (Riesgo en el aire) y fuente de innumerables memes en Internet por sus momentos más teatrales en películas como Face/Off (Cara a cara), ha sido por años uno de los actores con gustos más particulares en el cine.