Recordó: “Bailo de todo, chachachá, danzón, mambo, incluso doy clases en los centros culturales del Issste, en Tlatelolco. Empecé a bailar a los 12 años –ahora tengo casi 60– en las fiestas de 15 años de las chicas de la secundaria y me convertí en maestro cuando uno de ellos no asistió a poner el baile de una quinceañera”.

Además del ejercicio que resulta la práctica del baile, del cual también es maestro, Pachuco Forever, cuando asiste con su pareja al Salón Los Ángeles, no va uno a estar sentado y por lo menos de cada grupo, bailamos cinco piezas, que a lo largo de la noche se vuelven más de 20 y eso no lo hace cualquiera .

Si mi pareja se luce, yo me voy a lucir

Cuando iba a la secundaria, recordó, ya me ponía mis zapatos tipo italiano, tacón cubano, de punta, pero en color negro, todavía no eran bicoles y pantalones de globo, bombachos .

Después de tanto tiempo sin bailar y sin salir fue una depresión muy fuerte; incluso se llegó a decir que cerraría el Salón Los Ángeles, lo cual nos llenó tristeza cuando nos enteramos de esa posibilidad. Este nuevo regreso es algo formidable y ahora que digo esto hasta la piel se me pone chinita , expresó Pachuco Forever.

Ton´s qué, ya sábanas, ¿qué, no? Póngaseme trucha y vístaseme con su mejor garra ¿ve?; vamos a gastarle la suela al cacle .

Para Pachuco Forever, existe una máxima, que es si me pareja se luce, yo me voy lucir. Si ella lo hace bien, yo me voy a ver bien, sin necesidad de hacer más .

El segundo Baile Tradicional de Pachucos tendrá en su cartel a la Orquesta Pérez Prado Los Reyes del Mambo, Los 15 campeones de Carlos Campos, Danzonera Acerina, Danzonera de Felipe Urban, Son 14 de Cuba, Orquesta Siboney y Grupo Estrellas Dinamita.

Gustavo González, director de la Orquesta Los 15 Campeones de Carlos Campos, fundada en 1938, comentó que están felices de trabajar de nuevo, de salir. En la agrupación tenemos algunas cosas especiales, por ejemplo, los fundadores son personas mayores y cuando empezó lo de la pandemia, los cuidados se duplicaron por ser de alto riesgo .

Segundo aniversario

Pero aún así tuvimos reuniones, con algunos elementos y, a veces, tocábamos y se pudo pasar así el aislamiento .

Ahora en el Salón Los Ángeles la presentación de hoy será especial, pues es aniversario de los pachucos, corriente ideológica que no sólo tiene que ver con la música, pero para ellos hemos preparado mambo, chachachá y swing, ritmos que bailan como nadie .

Se escucharán Silbando mambo, con arreglo especial, además temas que fueron de la época de Carlos Campos, que se entrelaza con la de los pachucos, como Puerto Limón, el danzón Siboney y la cumbia Arroz con coco, entre otras sorpresas.

El segundo Baile Tradicional de Pachucos del Salón Los Angeles, ubicado en Lerdo 206, colonia Guerrero iniciará a las 15 horas. El domingo 24 habrá son cubano –a partir de las 17 horas– y el martes 26, danzón. Para el 8 de mayo, en el Día Internacional del Son Cubano será recordado el maestro Adalberto Álvarez, quien fue compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista, conocido como El caballero del son.