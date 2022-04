▲ Ambos pugilistas están listos para la función de hoy. Foto Ap

No duden de nosotros, vamos a montar un espectáculo como ningún otro antes , afirmó Fury. Va a ser una guerra .

El autoproclamado rey Gitano ha sugerido que se retirará después de la pelea, aunque las posibles funciones millonarias contra Oleksandr Usyk y Anthony Joshua podrían hacer que lo piense dos veces.

Por su parte, Whyte (28-2, 19 nocauts) se recluyó en su campo de entrenamiento en Portugal y dejó que Fury se robara la atención durante el último mes.