El 31 de marzo intenté pagar la tenencia de mi vehículo con placas de la Ciudad de México, pero no me permitieron hacerlo porque, dijeron, mi tarjeta de circulación venció el 19 de marzo, lo cual implica que tendré que pagar la tenencia completa , esto es un cobro de 2 mil 770 pesos.

Es un abuso que hagan esos cobros cuando uno quiere cumplir a tiempo, sí entiendo que lo intenté hacer a última hora, pero a veces no tenemos los recursos antes, no es por desidia.

Además, con la burocracia que existe en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), muchas veces no podemos cumplir al momento, ya que ponen mil trabas. Ahora, al intentar pagar la tarjeta de circulación me obligan a pagar primero la tenencia, si no lo hago no puedo tramitarla.

¿Dónde está el tan llevado y traído apoyo a la ciudadanía?

Benjamín Ramírez Santamaría

No aparecen sus papeles extraviados en el IMSS

Zoé Robledo, director general del IMSS: han transcurrido ocho meses desde que en el Hospital General de Zona Nº 2 de Monterrey, al ingresar a urgencias por un evento cardíaco, el personal extravió mi cartera con mis tarjetas y documentos estadunidenses. Nadie sabe qué pasó, como si yo me hubiera desnudado estando sin sentido. La Fiscalía tampoco ha encontrado nada y no sé nada de sus investigaciones. Al final recibí un documento titulado Conclusión. La Jornada me publicó dos cartas, y decían que ya el Sistema había sido corregido y firmé papeles, pero ahora me percato de que fue tiempo perdido.

Tengo una rodilla con gonartrosis y ciática, y cada año debo de ir a la Subdelegación 4 de Morones Prieto y Baja California a gestionar el pago de la pensión, con los gastos y tiempo que ello implica.

Le suplico revisar el monto de mi pensión, muy lejos de las remuneraciones y sueldos que excedían en los días en que trabajaba: 2 mil 500 dólares mensuales.

Ahora, por quinto año seguido, de nuevo el Sistema IMSS me vuelve a matar y a pesar de las promesas del año pasado aquí estoy, rogando por unos pesos. Zoé Robledo, gracias por anticipado

Adolfo Daniel Lozano Schober

Invitación

En busca de lectores

La UACM y el Programa Galatea, Buscamos Lectores: Estamos leyendo un nuevo libro; se trata de cuentos de Miguel Ángel Asturias Weekend in Guatemala. Para el próximo encuentro tres cuentos:

Los esperamos el próximo jueves a las 19:30 horas, compartiremos escritos sobre lo leído.

Enlace de lecturas:

https://cutt.ly/kOPZBWY

Conduce Bárbara Vallejo.

Encuentro por Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22