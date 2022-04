Afp

Domingo 3 de abril de 2022

Las Vegas. Los Grammy llegan este domingo por primera vez a Las Vegas. La gala, que promete un repertorio de nuevas voces y viejos conocidos, podría aligerar el ambiente cuando la industria del entretenimiento aún se recupera del impacto de la bofetada de Will Smith en los Óscar.

Las expectativas sobre la sensación del pop Olivia Rodrigo, la nominación del ex presidente Barack Obama, las incógnitas sobre el impredecible Kanye West y el regreso del dúo Bennett-Gaga son algunos de los momentos que pueden marcar la ceremonia.

Aquí, una guía sobre a lo que hay que prestar atención en la 64 edición de los premios, que será presentada por el comediante Trevor Noah y contará con participaciones del colombiano J Balvin y la argentina María Becerra, entre otros.

La sensación del pop Olivia Rodrigo tiene la oportunidad de arrasar con los gramófonos a las principales categorías (álbum, canción y grabación del año, además de mejor artista revelación).

La estadunidense de 19 años podría repetir el rotundo triunfo de Billie Eilish hace dos años, ya que está entre los favoritos de la edición con siete nominaciones.

La ex actriz de Disney que batió récords de reproducciones el año pasado va a presentarse esta noche, en la cual también son esperados Eilish, el grupo surcoreano BTS, el rapero Lil Nas, HER, y el jazzista Jon Batiste, que lidera con once nominaciones.

El rapero Kanye West, que cambió su nombre a Ye, ha ganado titulares últimamente más por su comportamiento que por su música.