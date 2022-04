▲ No conocía la profesión, pero me encantaba la adrenalina, asegura López. Foto cortesía del periodista

En Univisión crearon el noticiero Edición Digital, pensado para los millenials, que se compone de videos y noticias tomadas de las redes sociales digitales, para las que no necesitas ni camarógrafos ni reporteros cubriendo en la calle, sino contenido que el propio público envía al canal, añadiendo otro tipo de diálogo e incluso de posturas de los conductores cuya vestimenta, incluso es más informal, con un mayor acercamiento al espectador y un equipo dedicado únicamente a responder los comentarios , señala el periodista que cubrió las elecciones presidenciales de 2000 y 2006.

Ganador en dos ocasiones (2017 y 2019) y nominado otro par (2016 y 2019) del premio Emmy en la categoría de Outstanding Morning Program in Spanish, con una trayectoria de 20 años para la cadena Univisión en las áreas de deportes, entretenimiento y en el noticiero U-News, en Miami, el realizador, videofotógrafo y videoeditor, además de iluminador y operador de unidad portátil, advierte que la incorporación de conductores más jóvenes en las estaciones locales y nacionales busca, precisamente, atraer a estas nuevas audiencias.

Si bien aún no se encuentra en crisis, ciertamente está en una lucha constante por competir con la oferta que ofrecen teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y pantallas, ya que a este medio de comunicación le está costando trabajo captar a las audiencias más jóvenes a las que cada vez les interesa menos encender el televisor.

“Algo que me dejó muy marcado fue la caravana migrante, en 2018, porque me hizo vivir en carne propia el dolor de esa gente que viene de Centroamérica; también, y conocer sus historias de cómo la Mara Salvatrucha les quitó sus autos, sus casas, intentaron secuestrar a su sobrina de 13 años y la mataron en la sala. Vienen con niños, deshidratados, con malestares estomacales, en condiciones lamentables, pero van a quedar en el olvido porque se nos viene otra caravana, ahora desde Europa, en el primer mundo, o de África hacia España”, señala, conmovido.

Aunque su formación universitaria es de contador público y no la de periodista o comunicador, fue gracias a su padre, quien trabajaba en el Bureau de Univisión en la Ciudad de México, de la que es originario, que logró ser invitado a colaborar y asistir, detrás de cámaras, en los distintos requerimientos de los enviados estadunidenses de la empresa, desde técnicos y camarógrafos, hasta productores.

“Yo no sabía nada, pero la adrenalina de la televisión en vivo y de la señal al aire me encantaba. Veía cómo corría el rundown, el control room, la unidad móvil, los ingenieros, todo eso me empezó a llenar de una emoción tal que decidí que tenía que dedicarme a esto y justo le tocó la transición del video al digital. Pienso que la televisión ha evolucionado de manera muy rápida en los últimos 10 años”, advierte.