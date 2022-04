Este año Adriana Jiménez, doble medallista mundial en los clavados de altura, plantea su reti-ro deportivo: Me iré sumamen-te realizada por todo lo que he dado a mi país , afirma.

Aunque no han tenido un acercamiento con Ana Guevara y todo ha sido a través del apoyo de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Jiménez, espera que la ex velocista, quien respalda a Todorov, entienda que no puede pasar por alto la decisión de la FINA, porque los más perjudicados son los atletas y entrenadores.

No venimos a desestabilizar nada. La FINA nos ubicó para mediar y sólo falta que la Conade se suba al barco , aseveró.

Jiménez ofreció ayer una exhibición en el Centro Deportivo Chapultepec que compartió con clavadistas, varios tenistas y un badmintonista.