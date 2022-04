L

a cultura mexicana sufrió dos grandes golpes: uno en 1965, la salida de Arnaldo Orfila Reynal del Fondo de Cultura Económica por orden de Díaz Ordaz, y otro el 8 de julio de 1971, la de Julio Scherer García del diario Excélsior. De inmediato, Octavio Paz renunció con todo su equipo a la revista Plural que dependía de Excélsior. A Julio debió reconfortarlo que un intelectual de la talla de Paz se solidarizara con él y con los 103 periodistas que quedaron literalmente en la calle.

Recuerdo la fundación de Vuelta, en octubre de 1971. Al regresar de India (porque había renunciado a la embajada como protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968), Paz pensó en fundarla porque siempre fue un hacedor de revistas: Barandal, en 1931, Vuelta 40 años después. En pocos países puede verse la continuidad que logró Paz en las revistas literarias que promovió; en América Latina, crear y sostener una es una hazaña.

En una comida en el restaurante Champs Elysées –entonces situado en un primer piso de un edificio de Paseo de la Reforma– Octavio Paz sugirió a mi padre que formara yo parte del Consejo de Redacción de Plural, pero seguí siendo reportera al lado de Carlos Monsiváis en la revista Siempre!, que dedicaba a la cultura unas páginas color chocolate.

Plural era una revista tabloide, con un tamaño equivalente a la mitad de una plana de Excélsior. La diseñaba Kazuya Sakai (sin nada de chocolate) y la escribían Danubio Torres Fierro, José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Alejandro Rossi y Tomás Segovia, que eran los guapos, y Gabriel Zaid, que era el deslumbrante. Si no fui integrante del Consejo de Redacción al lado de mi muy querida y admirada Julieta Campos, Octavio me encargó varios reportajes, el primero sobre el Festival de Avándaro, el Woodstock mexicano, en las noches del 11 y 12 de septiembre de 1971, en el que entretejí las voces de los jipitecas con las rolas estruendosas del rock. Para escribirlo, muchos chavos de la onda vinieron a la casa con sus jeans y su pelo largo, y me rogaban a las nueve de la mañana que me “agenciara unas chelas”, cosa que disgustaba a Guillermo Haro, aunque no le disgustó la fotografía de una joven que se atrevió a enseñar sus pechos –por cierto preciosos– sentada a horcajadas sobre los hombros de un liberador. ¡Me van a correr de mi casa! –lloraba después la quinceañera. “¡Ya ves, te lo dije! ¿Para qué te diste ése toque?” –lamentaba su cuata Teté. Total, un mundo frágil en el que las familias todavía eran cajas fuertes y muchos preparatorianos condenaban al horrible PRI de sus papás, también horribles.

Permítaseme un pequeño paréntesis para recordar aquí la entrega de Julieta Campos y confirmar que el Pen Club mexicano nunca alcanzó un nivel tan alto como durante los años en que Julieta tomó sus riendas.

Cuando Octavio me pidió otro reportaje sobre el aborto, me retorcí como gusano. ¡Qué mala onda! ¿Por qué yo, por qué yo? Todo lo feo yo. ¿Por qué no puedo escribir un poema como Ulalume? No, tú, el aborto . ¡Qué gacho, no quiero! ¿Por qué no puedo flotar como Ulalume con la mirada en el cielo y la esperanza de que algún día me hable Lewis Carrol? ¿No que te importan tanto las causas sociales? –respondía irónico.

Ya Octavio tenía conciencia de las demandas del feminismo y el tema del aborto le parecía central; había que contribuir a su despenalización. Fui a las vecindades a escuchar historias de agujas de tejer que perforan el intestino y mejunjes de hierbas abortivas al alcance de todos en el mercado Sonora.