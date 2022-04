En la Zona Rosa, Ana Nieves señaló que “ya estamos impuestos a traer el cubrebocas“, y aunque es residente de Monterrey dijo que ella continúa con la mascarilla a pesar de que hace una semana ya no es obligatorio en el lugar donde vive.

Ya se vale

En cambio, en los Viveros de Coyoacán los corredores se tomaron muy en serio la eliminación de su uso y esta vez en la pista la mayoría no portó la mascarilla.

Adriana Solares, una joven de 19 años, comentó que le era difícil correr con cubrebocas y como ya no es necesario esta vez libremente me lo quite porque ya no me importa que me vean feo, ya se vale .