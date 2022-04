R

equerimos una actitud crítica hacia el deseo (DES), para lo cual es necesario identificar los tipos de intereses (INT) que motivan nuestros DES, dicen TGG (Thomson, Gill y Goodson). Los DES son descripción-relativos y suelen ser opacos. Podemos ser ignorantes y equivocarnos al describir nuestros DES. Necesitamos un marco que nos permita no tomar nuestros DES al pie de la letra e interpretarlos más allá de sus objetos. Tenemos que distinguir la fuerza motivacional de un DES y su objeto. Freud se dio cuenta que incluso nuestros DES básicos tienen detrás una fuente motivacional de la que no siempre somos conscientes. DES por cosas muy diferentes pueden tener una fuente motivacional similar. Además de saber lo que una persona quiere, necesitamos saber por qué desea lo que desea, incluso cuando el DES sea no instrumentalmente valioso (NIV). TGG acuñan el término interés(es) deslogo (INTDES) para referir las razones o logos que motivan nuestros DES básicos. El término deslogo se refiere a las razones que motivan nuestros DES. La naturaleza motivacional del DES es un rasgo sicológico empírico; indica los aspectos no instrumentales (NI) deseables de lo deseado. TGG reconocen la problemática elección del término intereses que por lo general se refiere a algo de sólo valor instrumental (VI) . Explican, poco convincentemente, por qué no usaron el término necesidad básica (NB), que identifican erróneamente con el satisfactor y lo consideran de sólo VI. Piensan que NB presupone los conceptos de daño y BSE y no ayuda a entender qué es NIV de las actividades (AV), experiencias (EX) y procesos (PR), AVEXPR, que constituyen una vida. Los INTDES no son cosas separadas de nuestro DES, sino facetas de ellos; son una forma diferente de caracterizar el contenido de un DES que especificar su objeto. Indican por qué queremos, no qué queremos. TGG desarrollan la teoría INTDES, TINTDES, que combina y trasciende tanto la teoría de deseos, TDES, como la teoría de listas objetivas, TLOBJ, analizadas en la entrega del 25/03/22, que rechaza que la deseabilidad sea independiente del DES, pues las diferencias sicológicas interpersonales explican que algo sea deseable sólo para algunos, y evita identificar la deseabilidad con la satisfacción de un DES NI.

TGG dan razones para trascender la identificación de un DES por su objeto: a) Para predecir lo que las personas querrían en situaciones hipotéticas; p. ej., cuando ya no pueden obtener lo que quieren, sus DES se redirigen a algo similar. Esto permite entender por qué un traje caro puede ser sustituto de un coche caro y requiere discernir a qué se refería el DES original, equivalente a la idea del INTDES que motiva un DES. b) Para poder ver los puntos en común a través de los cambios en nuestros DES, es necesario interpretar cómo cambian los DES. P. ej., para entender cómo el DES de éxito material puede ser remplazado por el de conformarse. Nuestra naturaleza motivacional está estructurada como una red, la parte externa consiste en DES específicos objeto-individuados, que cambian con creencias y circunstancias, mientras el eje central, constituido por INTDES generales, independientes de creencias, permanece estable. Los cambios en el eje central constituyen una transformación en el carácter y la naturaleza. Los cambios en el anillo exterior de la red pueden cobrar sentido y orden gracias a la estabilidad del INTDES. Sin la noción del INTDES los patrones de cambio de los DES serían invisibles. Los INTDES explican los DES estructurándolos en grupos creencia-independientes. c) La noción de INTDES permite ver cómo DES dispares pueden tener algo en común. P. ej., la necesidad o INTDES de pertenencia se puede expresar como un DES general de amistad, de vivir en comunidad, de conformarse o eclipsar a otros. d) Para interpretar DES caracterizando el INTDES que los motiva y revelando a qué se refiere el DES (p. ej. el niño que dice querer una paleta helada, pero realmente desea amor). La gente tiene dificultades para saber lo que quiere. e) Hay casos en los que el INTDES no coincide con el objeto del DES. Si el INTDES subyacente de alguien es afecto estable, no el elogio/éxito, él puede desear el elogio/éxito. Cuanto más trabaja (para obtener elogio/ éxito) menos tiempo tiene para interactuar con amigos y más aislado se siente. El DES es hueco: el objeto del DES no se adecúa al INTDES subyacente. El desajuste no es entre dos DES, sino entre un DES y el INTDES. No desea afecto, pero este constituye su INTDES. Los INTDES constituyen una característica de nuestra naturaleza motivacional distinta de los DES objeto-dirigidos. Esto es así, por tres razones: a) los DES son típicamente dependientes de las creencias y los INTDES no lo son; b) Desear es a menudo una forma de elección consciente, pero los INTDES no lo son. Tener un INTDES relacionado con la pertenencia no es elegir o valorar la pertenencia, sino tener DES NI motivados por ese interés que no tienen por qué estar dirigidos hacia la pertenencia. c) Los DES actúan como razones potenciales para la acción en conjunción con creencias adecuadas. Una persona quiere tener amigos y cree que la amistad se gana impresionando a los demás; por eso trabaja duro. Por el contrario, el INTDES actúa como explicaciones de DES potenciales sin que intervengan creencias. INTDES explica la naturaleza motivacional de un DES, pero no constituye las razones propias de la persona, pues ella puede no reconocer los INTDES, cuya existencia no requieren reconocimiento. Los INTDES no son DES, tampoco DES generales. Este punto importa porque TGG se opusieron a la TDES del BSE. En cambio, tratan de forjar una teoría alternativa en la que los DES no sean irrelevantes para el BSE, pero sin definir el BSE como satisfacción de DES. Los INTDES son facetas de los DES. TGG señalan que en la vida cotidiana interpretamos el DES de las personas sin tomar su palabra literalmente: leemos entre líneas los DES verbalizados para encontrar patrones más amplios. Tal hermenéutica constituye un enfoque del DES diferente del económico y de la teoría psicoanalítica. La distinción entre DES e INTDES es inherente a la vida cotidiana. Puede requerir un conocimiento considerable del carácter personal y la cultura para saber cómo interpretar el DES de una persona y saber leer de éstos los DESINT que los motivan.