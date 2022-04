Merry MacMasters

La fotógrafa alemana Julia Fullerton-Batten (Bremen, 1970), cultivadora de un estilo conocido como staged reality (realidad escenificada), expondrá por primera vez en México con el título Stories (Historias), en la galería Lourdes Sosa (Ibsen 32A, colonia Polanco), a partir del 8 de abril.

Las 30 imágenes que integran la muestra provienen de diferentes series como Looking out from within (Viendo hacia fuera desde adentro); Old Father Thames (Viejo padre Támesis); In between (En medio) y Teenage stories (Historias de adolescentes). De Old Father Thames (2018), referente a historias relativas al río londinense, se incluye en la exhibición la fotografía Ophelia after Millais, que recrea a manera de escenográfica la pintura prerrafaelista Ophelia (1851-52), de John Everett Millais.

Mediante su particular estilo, Fullerton-Batten muestra imágenes de situaciones cotidianas con un dramatismo cinematográfico que genera reacciones emocionales en el espectador. En su obra, la fantasía interactúa con las experiencias personales, las situaciones sociales del entorno y la memoria en obras que se entrelazan con la ficción y la realidad. En la muestra se podrá apreciar los distintos mundos creados por la fotógrafa, todos con tintes fantásticos, a veces divertidos, aunque en otras tristes e introspectivos.

Fotógrafa profesional desde 2001, el trabajo de Fullerton-Batten se dio a conocer en 2005 gracias a su serie Teenage stories, una narrativa sugerente de la transición de una adolescente a adulta. Éste y proyectos posteriores retratan las etapas difíciles y la situación vivencial de una chica que tiene que lidiar con los ajustes de su cuerpo, su desarrollo emocional y los cambios en su posición social.