Vamos a celebrar esta edición, que en breve contará con lema y fechas definitivas, para que sea un altavoz que permita hablar al pueblo saharaui , señaló la directora ejecutiva del festival, María Carrión. En la pasada edición, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, no se pudo contar con artistas internacionales y en 2020 no se llevó a cabo debido a la pandemia.

Pero realmente el anuncio de Sánchez no nos produce una dificultad adicional para celebrar el festival, ya que así se habla del Sahara y esperamos que toda esa indignación sirva para que a la gente le apetezca venir y solidarizarse. Somos un acto que se centra en la cultura y todo lo que no se puede hacer en el Sahara occidental ocupado por Marruecos, sí en un festival donde no existen censura ni represión , concluyó.

Traición y el mayor error de la legislatura de Sánchez

Previamente, el FIS calificó en sus redes sociales ese anuncio de traición y el mayor error de la legislatura de Sánchez. Además, se han hecho eco de una carta escrita por los actores Javier y Carlos Bardem, publicada en Infolibre, en la que también hablan de la traición al pueblo saharaui.