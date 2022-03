Admitió: “Aunque me ayudaron a pagar parte de la escuela, lo demás yo lo conseguía; estaba becada, hice coros, armé un banda de covers. Hice cualquier cantidad de cosas para ayudarme y aguantar hasta que alguien me grabara y recibiera mis primeras regalías”.

A sus más de 30 años de edad, sus canciones han sido interpretadas por Reik, Ana Torroja, Playa Limbo, Yahir, Paty Cantú, María José, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi o Emmanuel. “Tenía el sueño de oír algún tema mío en el radio y ese sueño no ha cambiado, aún me emociona. En un mundo ideal... más que hacer una canción, es hacer un soundtrack de vida para alguien.” Sobre todo, me he rodeado de otros compositores y artistas talentosos que ahora son amigos y hacen el viaje más divertido e interesante .

Sin duda, esta profesión es díficil ambos géneros, porque requiere al principio de una inversión para los primeros demos y grabaciones.... es una montaña hacia arriba, pero ha valido la pena. Incluso cuando empecé éramos muy poquitas mujeres compositoras y ahora habemos muchas más, aunque aún no tantas como los hombres .

La compositora recordó que fue muy inocente y confiada, en el sentido de ser mujer en una industria que comenzaba a descubrir, pero no pasó a mayores. Ahora, por ejemplo, tengo un hijo, pero si fuera niña, la asesoraría, acompañaría y estaría pendiente, porque cuando he reflexionado me di cuenta que estuve en varios peligros y no me percaté de ello .

Bruses, Paty Cantú y Ángela Dávalos ya han compuesto juntas, reuniéndose constantemente, planeando cómo crecer su comunidad de mujeres en la música. Hicimos una canción que amé y estoy feliz , agregó la compositora.

En La Bohemia, las tres mujeres, formarán una especie de agrupación y el repertorio será de canciones propias y las hechas para otros. “Que la vida nos haya conectado de tantas formas nos permite involucrarnos a cada una en el show de la otra. No es cada una presentando cinco o seis canciones, es como si fuéramos, sólo por esta ocasión, un grupo”, han dicho las cantautoras.

Bruses, es una cantante y compositora tijuanense, quien luego de colaborar con diyéis y productores de distintos géneros, se especializa en la creación de canciones que combinan elementos de pop alternativo y electro pop. Sus últimos lanzamientos han alcanzado más de 20 millones de streams en Spotify. Los sencillos Amor desechable, Brillantina y Dueles tan bien forman parte de su álbum Los monstruos de mi cuarto que se estrena en abril.

Mientras Paty Cantú, suma más de 18 años de carrera, primero como parte del dúo musical Lú y después como solista. Tiene cinco álbumes de estudio y su canción Cuenta pendiente, con Alejandro Sanz ha logrado más de 45 millones de reproducciones en YouTube. Se ha presentado en México, Colombia, Canadá, Alemania, Italia o Chile. Ha colaborado con Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Alex Ubago, Bea Miller, Benny Ibarra, Pandora, Emmanuel y Pablo Alborán, entre otros.

La Bohemia de El Cantoral, con Bruses, Paty Cantú y Ángela Dávalos, con la conducción de René Franco, será el viernes primero de abril a las 21 horas. La cita es en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en Puente Xoco s/n, alcaldía Benito Juárez.