Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. 2

Madrid. El recuento de mundos fuera del sistema solar agregados al Archivo de Exoplanetas de la NASA acaba de superar la marca de 5 mil, tras el pasado lote de 65 incorporado el 21 de marzo.

El archivo registra los descubrimientos de exoplanetas que aparecen en artículos científicos revisados por pares y que han sido confirmados mediante múltiples métodos de detección o técnicas analíticas.

Los más de 5 mil planetas encontrados hasta ahora incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos muchas veces más grandes que Júpiter y Júpiters calientes en órbitas abrasadoramente cercanas alrededor de sus estrellas. Hay supertierras, posibles mundos rocosos más grandes que el nuestro, y minineptunos. También planetas que orbitan dos estrellas a la vez y otros que lo hacen obstinadamente alrededor de los restos colapsados de astros muertos.

No es sólo un número , señaló en un comunicado Jessie Christiansen, directora científica del archivo e investigadora del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech. Cada uno es un planeta nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos .

Nuestra galaxia probablemente contiene cientos de miles de millones de esos planetas. El ritmo constante del descubrimiento comenzó en 1992 con mundos nuevos y extraños que orbitaban una estrella aún más rara, conocida como púlsar, cadáver estelar que gira rápidamente y pulsa con ráfagas de milisegundos de radiación abrasadora.