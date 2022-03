“La era de la combustión de gran escala tiene que cerrar rápidamente… después de milenios aprendiendo como aprovechar el fuego, y tres siglos usándolo para forjar el mundo que conocemos, ahora tenemos que dedicar los próximos años a sistemáticamente erradicarlo”, escribe el autor y ambientalista Bill McKibben en The New Yorker. Señala que la contaminación de la combustión moderna –en 1.4 mil millones de vehículos, miles de millones de hogares, fábricas, aviones y en generadores de energía que usan hidrocarburos– está matando a 9 millones de personas anualmente.

Quedan claras dos cosas: que el mundo tiene que abandonar rápidamente los hidrocarburos y proceder de manera acelerada con la energía renovable, y, segundo, que los que dicen que eso no es posible engañan, ya que existe la ciencia, la tecnología y hasta el capital para lograr esa transformación necesaria.

Muchos líderes políticos ni han mencionado el informe, otros repiten su retórica tan bien ensayada sobre sus compromisos para enfrentar el cambio climático, pero la mayoría no son lo suficientemente valientes para responder al desafío de la emergencia mundial tan precisamente detallada por el Panel Intergubernamental. Seguramente varios agradecieron que la guerra en Ucrania enterró la noticia sobre este guerra planetaria (vale señalar que ambas tienen mucho que ver con hidrocarburos).

Pero McKibben y otros reiteran que ya existe la tecnología para dejar de seguir quemando al planeta. Por ejemplo, expertos en Stanford concluyen que ya existe 95 por ciento de la tecnología necesaria para lograr producir 100 por ciento de las necesidades energéticas de Estados Unidos a través de energía renovable para 2035. Algunos países pequeños, entre ellos Islandia, Noruega, Namibia y Costa Rica, ya están produciendo 90 por ciento de su electricidad con fuentes limpias . Por otro lado, nuevos cálculos han comprobado que la energía renovable ya es más barata que la de los hidrocarburos.

La industria de combustibles fósiles apenas puede suprimir su alegría ante las nuevas oportunidades que la invasión (a Ucrania) ha ofrecido para acelerar su destrucción de la vida en el planeta , advirtió Noam Chomsky en una entrevista en Truthout. Comentó que las advertencias del informe más reciente del Panel Intergubernamental sólo fueron pausa antes de que nuestra especie extraña volviera a dedicar recursos a la destrucción, y rápidamente incrementara su envenenamiento de la atmosfera, mientras obstaculiza esfuerzos para salir del camino suicida .

Concluye que “aún hay tiempo para una corrección radical de dirección… si la voluntad esta ahí, es posible evitar la catástrofe y proceder hacia un mundo mucho mejor… la decisión es nuestra”.

