Viernes 11 de marzo de 2022, p. 3

Versalles. Dirigentes europeos descartaron ayer la demanda de Ucrania de adherir por un procedimiento expreso a la Unión Europea (UE), para responder a la invasión rusa del país, al tiempo que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, pidieron al mandatario ruso, Vladimir Putin, un cese el fuego inmediato durante una conversación telefónica.

No hay una vía rápida para el acceso. Eso no existe , confirmó el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, a su llegada al palacio de Versalles, donde se celebra desde ayer y hasta hoy una cumbre del bloque europeo para reafirmar su apoyo a Ucrania. El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, sostuvo que no podemos dar a los ucranios la impresión de que todo puede pasar en un día .

Macron recordó que, además de Ucrania, Georgia y Moldavia presentaron demandas de adhesión, aunque añadió que cerrar la puerta a las aspiraciones ucranias sería injusto .

Europa, declaró Macron, debe cambiar, cambió a costa de la pandemia y cambiará aún más rápido y con más fuerza bajo el impacto de la guerra en Ucrania.

Las presiones ejercidas por el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, para un acceso inmediato a la UE dejaron al descubierto divergencias en la Unión Europea, ya que el proceso normalmente lleva años y puede consumir hasta una década de negociaciones.

El último país en sumarse a la UE fue Croacia, en 2013; las negociaciones se iniciaron ocho años antes, en 2005. El proceso de adhesión de Turquía se arrastra sin pena ni gloria desde hace más de dos décadas, y está prácticamente paralizado desde 2016. Además, en la fila para ser admitidos están Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, a los que la UE por lo menos concedió el estatus de países candidatos .

De acuerdo con un borrador de la declaración final de la cumbre al que Afp tuvo acceso, los líderes de la UE señalan que la agresión de Rusia a Ucrania constituye un cambio tectónico en la historia de Europa .

Macron y Scholz pidieron un alto el fuego inmediato en Ucrania durante una conversación telefónica con Putin. La presidencia francesa señaló que cualquier solución a la crisis debe ser negociada entre Rusia y Ucrania. Los tres mandatarios acordaron mantener un contacto estrecho en los próximos días.