Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 9

A Mike Salazar le enorgullece que su tipo de humor sea apto para todo público, cualidad que probablemente proviene del mismo lugar en que el comediante de origen leonés comenzó su carrera. En las fiestas de su madre, intentaba hacer reír a las personas que ahí estaban, algo que con el tiempo hizo que otras lo invitaran a más reuniones similares.

En esas fiestas, Salazar contaba chistes y hacía imitaciones de los humoristas que él veía: Gilberto Gless, Teo González y Jorge Falcón. De esa generación, tomó la postura que hasta hoy día mantiene. Es válido cuando uno empieza, y de repente tiene ciertas influencias, empezar a imitar a alguien. Eso me ayudó para perder los nervios excesivos, porque también el nervio es muy importante antes de subir a un escenario, pero cuando te arraigas a un estilo, cuando eres original, creo que ahí tienes mucha posibilidad para seguir creciendo , señaló en entrevista.